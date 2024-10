Hummels, frecciata alla Roma? Il post social: "Presto anche le mie foto in campo, credo"

Mats Hummels fin a questo momento non ha ancora trovato modo di esordire con la maglia della Roma. Prima De Rossi e poi Juric hanno parlato di ritardo di condizione per il tedesco che è arrivato, da svincolato, a fine agosto non potendo così partecipare alla preparazione estiva. Vice campione d'Europa con il Borussia Dortmund, ed ex pilastro della Germania, il tedesco non gioca di fatto una partita ufficiale proprio dalla finale di Champions contro il Real Madrid.

Nella sua prima intervista come nuovo giocatore giallorosso, Hummels aveva parlato di circa due settimane di preparazione atletica per essere pronto. Ne sono passate due in più ma per ora di lui non c'è traccia (fin qui solo lui e Dahl non hanno disputato nemmeno un minuto con la Roma). Una situazione che - forse - sta generando malcontento nel giocatore, almeno guardando cosa lo stesso Hummels ha pubblicato sui propri social: una carrellata di foto del suo primo periodo nella Capitale, Sui suoi propri profili social il difensore ha pubblicato una carrellata di foto del suo primo periodo nella Capitale accompagnate dalla didascalia "Roma fino ad ora. Le foto in partita arriveranno presto, credo". Una frecciata o semplice sarcasmo?