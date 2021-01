Hysaj e Maksimovic come Mertens o come Callejon? Il punto sui loro rinnovi di contratto

Un anno fa i rinnovi dei contratti di Dries Mertens e José Callejon furono veri e propri tormentoni che accompagnarono il Napoli durante tutta la stagione. Per mesi, De Laurentiis e Giuntoli trattarono parallelamente con entrambi per rinnovare l'accordo in scadenza nel giugno 2020, ma alla fine le due storie presero binari diversi: da un lato un nuovo biennale per l'attaccante belga, dall'altro l'addio dello spagnolo ex Real Madrid che è comunque rimasto in Italia, firmando con la Fiorentina.

Un anno dopo, il Napoli si ritrova con due situazioni simili. Perché Elseid Hysaj e Nikola Maksimovic sono calciatori con un contratto in scadenza a giugno e il loro futuro (a differenza di Milik e Llorente, che proveranno ad andare via già a gennaio) naviga ancora su onde incerte. Non lasceranno il club a stagione in corso, nella prossima finestra di calciomercato, ma potrebbero farlo a parametro zero a fine stagione, visto che in entrambi i casi l'accordo per il rinnovo non c'è: "Non credo che vada via nessuno dei due, nonostante siano in scadenza. La volontà nostra loro la conoscono, per ora non c'è accordo, vediamo. E' una porta aperta", ha detto il direttore sportivo Cristiano Giuntoli meno di due settimane fa.

Il Napoli prova quindi a infondere fiducia su due trattative al momento però più vicine alla fumata nera che alla fumata bianca. Perché Hysaj e Maksimovic hanno ricevuto offerte poco convincenti e ormai da qualche settimana hanno iniziato a guardarsi intorno in vista della stagione 2021/22. Maksimovic ha già una bozza d'accordo con l'Inter che potrebbe tramutarsi in realtà da febbraio, Hysaj è profilo gradito alla Roma e ha diversi estimatori in giro per l'Europa. In entrambi i casi, il rinnovo non è possibilità da escludere. Ma più passa il tempo, più diventa difficile trovare la quadra.