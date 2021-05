I 14 titolari resteranno il prossimo anno? Marotta: "A fine campionato la società risponderà"

I quattordici titolari hanno avuto la garanzia di ritrovarsi insieme all'inizio del prossimo campionato, magari con lo stesso allenatore? E' una delle domande poste a Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, nel pre-partita del match contro la Roma. Questa la sua risposta: "In questo momento è giusto concentrarci sulle cose belle che abbiamo conquistato. Il campionato non è finito, è giusto godersi questa vittoria da qua alla fine. Dopodiché la società risponderà a tutte le domande, ma oggi lasciateci un po' gioire di questo traguardo. In questo momento credo che in tutti i club si faccia un consuntivo dell'annata e si affrontino i discorsi relativi al budget per la prossima. Posso dire che non siamo in una situazione così disastrosa da cancellare quello che è stato fatto. È obbligatorio essere ottimisti sul futuro".

