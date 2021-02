Au revoir Ligue 1: Rugani riabbraccia l'Italia e sposa il Cagliari per tornare protagonista

Daniele Rugani è da anni un difensore che per tutti avrebbe dovuto rappresentare il futuro non solo della Juventus, club proprietario del suo cartellino, ma anche della Nazionale. Poi però, in bianconero le cose non sono andate come avrebbe sperato il difensore centrale e dopo anni passati alle spalle dei "vecchi" totem juventini ha deciso di trovare una nuova squadra. Semi prigionerio di un contratto da top club ma senza le offerte giuste per ottenere un proseguimento degno della carriera che tutti si aspettavano da lui, ha deciso di andare al Rennes. In Francia, la sfortuna non l'ha abbandonato visto che dopo una prima presenza da titolare nel pareggio col Digione il 16 ottobre, è sceso in campo solo altri 18 minuti in Europa League contro il Siviglia prima di restare fuori a causa di un problema muscolare alla coscia che lo ha costretto ai margini anche in Ligue 1. Dopo gli approcci col Torino, che avevano aperto alla possibilità di cessione anticipata per il difensore, è arrivato prima il Bologna e poi il Cagliari, club che è riuscito a convincere sia il giocatore che la Juventus a tornare in Italia. Rugani prova a rimettersi in gioco nell'anno dell'Europeo in una piazza che ha bisogno di difensori della sua qualità oltre che dalle grandi ambizioni per togliersi da una situazione complicata. Il difensore classe '94 riparte da Di Francesco, riparte dalla voglia di dimostrare che l'acquisto da parte dei bianconeri ormai più di 5 anni fa, non è stato un caso.