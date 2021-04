Caos Superlega, il premier inglese Johnson: "I club devono rispondere ai loro tifosi"

Attraverso i propri social, il primo ministro inglese Boris Johnson commenta così le notizie relative alla nascita della Superlega europea: “I piani per una Superlega europea danneggerebbero molto il calcio e noi supportiamo le autorità calcistiche che vorranno intraprendere delle iniziative. La Superlega colpirebbe al cuore il calcio domestico e creerebbe preoccupazione ai tifosi in giro per la Nazione. I club coinvolti devono rispondere ai loro tifosi e all’intera comunità calcistica prima di compiere ulteriori passi”.

Plans for a European Super League would be very damaging for football and we support football authorities in taking action.

They would strike at the heart of the domestic game, and will concern fans across the country. (1/2)

— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 18, 2021