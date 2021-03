I centravanti fantasma: Roma, da un mese e mezzo senza gol dai 9 in campionato

vedi letture

Nel momento migliore, lo stop peggiore. Reduce dalla serata di lusso sullo Shakhtar in Europa, la Roma inciampa di nuovo in Serie A, questa volta contro una piccola: una rarità nella stagione dei giallorossi, rimasti aggrappati alla corsa Champions anche grazie ai successi su squadre considerate inferiori sulla carta. Meno raro, invece, il grande assente per la squadra di Fonseca: il gol del centravanti, o più in generale degli attaccanti. Merce pregiata, e non certo abbondante, nel campionato dei capitolini.

Dzeko a secco, Mayoral non basta. Il bosniaco è tornato ieri titolare dopo due mesi. Non si è sbloccato, e il suo ultimo gol in campionato resta un ricordo, anche piuttosto lontano nel tempo: 3 gennaio, 1-0 alla Sampdoria, storia di dodici giornate fa. Poi il litigio, il caso, il reintegro: si è sbloccato in Europa, in Italia latita. Come il suo sostituto, Borja Mayoral: ultima rete il 31 gennaio, nel 3-1 al Verona, sette giornate fa. Da un mese e mezzo, in sostanza, la Roma in campionato deve fare a meno dei gol dei suoi centravanti. E non finisce qui: nelle ultime cinque giornate, solo centrocampisti e difensori hanno contribuito alle sorti della squadra di Fonseca. L’ultimo gol di un attaccante, anche in senso lato, è il 3-0 di Pedro sull’Udinese di San Valentino.

Serve un grande 9. È la necessità che ha evidenziato una stagione nella quale i capitolini avrebbero potuto sognare in grande, e tutto sommato possono ancora farlo (leggi quarto posto e vittoria dell’Europa). Il caso Dzeko ha rappresentato per certi versi una vicenda estemporanea (per altri, l’esplosione di una bomba a orologeria), il rendimento incostante di Mayoral ha ingannato nei suoi momenti alti e deluso in quelli bassi. Sta di fatto che a fine stagione il primo avrà 35 anni e il riscatto del secondo non costerebbe proprio due spiccioli. E che la Roma a oggi è una squadra che ha tutto tranne un grande bomber nel fiore degli anni (e un grande portiere, ma è un altro capitolo).