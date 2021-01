Chi può partire, Genoa: la Juve bussa per le punte, su Scamacca decide il Sassuolo

Gianluca Scamacca è del Genoa, ma non è del Genoa. Giochi di parole a parte, sul nome più chiacchierato in uscita dei rossoblù deciderà soprattutto il Sassuolo: il giovane attaccante è infatti in prestito in Liguria, il Genoa non farà barricate in caso l’addio diventi concreto. Alla finestra, come noto, c’è soprattutto la Juventus, che ha bussato tra i rossoblù per Eldor Shomurodov: trattativa diversa, i club sono in ottimi rapporti, è una pista da tenere in caldo ma non la principale in questa fase. Coi bianconeri, il club di Preziosi ha sostanzialmente definito l’affare legato a Nicolò Rovella, che comunque rimarrà da Ballardini almeno fino al termine della stagione.

Le cessioni vere e proprie. Tra i giocatori attualmente a disposizione del tecnico, c’è chi partirà anche perché sinora impiegato poco o nulla. Così per esempio Claudiu Micovschi, fantasista romeno che ha firmato con la Reggina in Serie B, affare ufficializzato nella giornata di oggi. Verso la cadetteria anche Giuseppe Caso, nel mirino dell’Ascoli; in prestito dall’Inter c’è Darian Males, per il quale i nerazzurri stanno cercando una nuova soluzione (piace in B e in Slovenia). In uscita anche Petar Brlek: pareva fatta con il Lech Poznan, poi ci ha provato la Reggina (per ora fredda).