Corriere dello Sport - Fiorentina, club ottimista per il rinnovo di Vlahovic. No alle clausole

Nonostante non sia arrivata ancora la firma sul prolungamento del contratto di Dusan Vlahovic, la Fiorentina è ottimista sul buon esito della trattativa. All'attaccante verrà riservato un lauto aumento di stipendio e un lungo pluriennale. I viola non tremano davanti alle voci di mercato su top club come Real, Liverpool o Juventus, ma lavorano solo alla conferma del calciatore che ha già fatto sapere di essere incuriosito dalla possibilità di lavorare con un campione come Gattuso. Dall'entourage intanto, nessuno ha chiesto l'inserimento di una clausola rescissoria, e la Fiorentina non può altro che essere contenta di questo. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.