Corriere dello Sport - La Juventus vuole acquistare Vlahovic con una formula alla Chiesa

vedi letture

"State rinnovando al rinnovo del contratto di Vlahovic? Certo". Così Joe Barone, amministratore delegato della Fiorentina, questa mattina s'è espresso sul rinnovo del contratto di Dusan Vlahovic prima dell'ingresso nell'Assemblea di Lega.

Tuttavia, al momento non c'è l'accordo e tanti sono i club che questa estate proveranno a imbastire una trattativa con la società viola, che non si siederà a trattare per meno di 60 milioni di euro. Secondo il 'Corriere dello Sport', soprattutto in caso di addio di Cristiano Ronaldo, la Juventus proverà a imbastire una trattativa a cifre simili a quelle che hanno portato Chiesa a Torino, ovvero 10 milioni per il prestito, 40 per il riscatto e altri 10 di bonus.