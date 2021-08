Corriere.it - Juve, Mendes a Torino per portare Ronaldo al City: il club inglese lo vuole gratis

Jorge Mendes agita le acque del mercato della Juventus. Il blitz del super-agente portoghese, da questa sera a Torino, accende i riflettori sul futuro di Cristiano Ronaldo, che potrebbe lasciare i bianconeri negli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato. Secondo quanto riferito da corriere.it, l'obiettivo di Mendes è portare il suo assistito al Manchester City alla corte di Pep Guardiola. Possibile già nelle prossime ore, nella giornata di giovedì, un incontro con la dirigenza del club bianconero. Il City, che in giornata ha dovuto rinunciare definitivamente a Harry Kane, sarebbe per CR7 la soluzione preferita dal punto di vista tecnico e anche economico: il club inglese sarebbe pronto a mettere sul piatto uno stipendio annuo da 60 milioni di euro lordi. Quanto all'intesa con la Juventus, secondo l'edizione online del quotidiano il City vorrebbe portare Ronaldo in Inghilterra gratis: la società dello sceicco Mansur non sarebbe disposta a spendere soldi per il cartellino del lusitano, che pesa sul bilancio della Juve per una cifra di poco inferiore ai 30 milioni.