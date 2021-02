Derby Scudetto - Inarrestabile ma non da goleade: i numeri del Milan in stagione

vedi letture

Inarrestabile. Fino al ko con la Juventus, fino agli inciampi del 2021. Il percorso del Milan in questa stagione è stato sorprendente, tanto che adesso la media punti per partita è di 2,23 e le sconfitte sono state soltanto tre. Fino al ko con la Juventus, i rossoneri erano imbattuti, poi hanno perso anche l'ultima a sorpresa con lo Spezia. In questa Serie A, in 22 partite, ben 15 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte.

Attacco boom Davanti il Milan segna e segna tanto. Sempre col classico 4-2-3-1 di marca Pioli, ha fatto 45 reti e ne ha prese 25. In una stagione dove casa e fuori casa sono fattori di ben minor conto, siamo a 24 fatti e 15 subiti a San Siro, 21 a 10 fuori dalle mura amiche.

Migliore e peggior gara In verità non c'è nessuna goleada, eccezion fatta per il 4-0 di inizio febbraio contro il Crotone, battuto 2-0 anche all'andata. Però il Milan per il resto ha vinto solo un'altra volta con più di due gol di scarto in A, ovvero il 3-0 di ottobre contro lo Spezia. La peggior gara è invece quella di fine gennaio, 0-3 a San Siro contro l'Atalanta.