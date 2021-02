Derby Scudetto - Tutti i gol di Ibra nei derby in Europa: il video delle magie

Quante magie. Una dopo l'altra. Zlatan Ibrahimovic è stato spesso grande protagonista nei derby in tutta Europa con le maglie dove ha giocato. In Inghilterra, in Italia e non solo. Le magie di Zlatan, una dopo l'altra, nel servizio di Sky Sport proposto da Tuttomercatoweb.com. E' il giorno del derby: l'Inter è avvisata.