I dieci contratti in scadenza più caldi della Bundes: da Alaba a Boateng, Passlack e Bentaleb

Un nome su tutti e tanto Bayern Monaco. Giugno si avvicina e col mercato che a breve prenderà ufficialemnte il via, i nomi dei giocatori in scadenza in estate si faranno sempre più caldi. Anche in Bundesliga, dove a guidare la lista dei futuri svincolati, almeno a oggi, c'è senza dubbio Alaba.

David Alaba Uno dei grandi svincolati dell'estate. La cifra chiesta al Bayern ha portato alla rottura, potrebbe essere il grande colpo del Real a zero se deciderà di chiudere con Marcelo. Ma la lista di pretendenti riguarda tutte le big di Champions.

Jerome Boateng La dirigenza ha dichiarato che il rinnovo non è tra le priorità, sicché l'addio al Bayern sembra scontato. E' sulla scrivania delle big della Serie A.

Javi Martinez In estate è stato vicino alla Fiorentina. Il mediano spagnolo, che non rinnoverà in Baviera, potrebbe però chiudere in patria all'Athletic Club.

Rani Khedira Non solo Sami: il fratello Rani è in scadenza con l'Augsburg. In Germania sono certi che dietro allo standby sulle trattative ci sia un'altra società. Magari inglese, per sfidare il fratello in Premier?

Aleksandar Dragovic Il nazionale austriaco va in scadenza in estate col Leverkusen. Ancora niente fumata bianca sul futuro con le Aspirine, in passato è stato accostato a tanti club italiani.

Nabil Bentaleb Eterna promessa del calcio magrebino, a ventisei anni non sta riuscendo a guidare lo Schalke fuori dalla crisi. Anzi. Potrebbe lasciare per provare una nuova avventura.

Eric Maxim Choupo-Moting Dal PSG in Baviera, sta facendo il suo onesto lavoro ma con Zirkzee che spinge alle spalle per trovar posto, potrebbe presto non averne più con Flick.

Felix Passlack Ex wonder boy del calcio tedesco, ha comunque sempre ventidue anni. Non è più titolare del Dortmund, da cui potrebbe così liberarsi a zero.

Robin Quaison In Italia col Palermo, in Germania è diventato un falso nueve, punta o trequartista di grande qualità. E' in scadenza in estate col Mainz.

Melayro Bogarde Giovanissimo figlio d'arte, classe 2002, il centrale per adesso è una comparsa in casa Hoffenheim. I tedeschi stanno provando a rinnovare ma ci sono interessamenti. Anche in Italia.