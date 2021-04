El Chiringuito: "Il Real acquisterà Mbappé. L'obiettivo è prendere subito anche Haaland"

vedi letture

"Kylian Mbappé nella prossima stagione giocherà al Real Madrid". Josep Pedrerol, noto conduttore del programma televisivo spagnolo El Chiringuito de Jugones, stanotte ha lanciato una nuova bomba di mercato.

Questo il suo editoriale sulle prossime mosse in entrata dei blancos di Florentino Perez: "So che il Real Madrid vuole prendere Erling Haaland, Kylian Mbappé e David Alaba la prossima estate. La questione Alaba non è facile e per Haaland bisogna ancora capire se alla fine il Borussia Dortmund accetterà la sua cessione già fra pochi mesi, ma è sicuro che Mbappé sarà un nuovo calciatore del Madrid. La dirigenza merengue vuole regalarsi questo triplo colpo, vedremo cosa succederà... Inoltre, nelle trattative tra Real e Paris Saint-Germain Leonardo proverà senza alcun dubbio a inserire il cartellino di Vinicius Jr, da sempre un suo pupillo".