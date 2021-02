I volti nuovi: alla scoperta di Kovalenko. Il dopo Gomez dallo Shakhtar Donetsk

E' finito due giorni fa il calciomercato e non mancano i volti nuovi sbarcati in Serie A. Tanti giocatori che arrivano in Italia per provare a dare una scossa alle varie squadre, tra chi lotta per i grandi obiettivi o chi cerca di salvarsi. Oggi Tuttomercatoweb.com li racconta con schede e approfondimenti dedicati.

Nasce mediano, Viktor Kovalenko. Ma col tempo e con la crescita tecnica ha avanzato di qualche metro il proprio raggio d'azione fino a diventare a tutti gli effetti un trequartista. Il vice Josip Ilicic che dopo gli addii di Papu Gomez e Amad Diallo vuole subito Gasperini. Buon fisico e grande visione di gioco, l'Atalanta ha scelto di anticipare il suo arrivo anche per non perdere lo slot da extracomunitario. La Dea aveva già chiuso per giugno, quando andava a svincolo, ma con un indennizzo da 700 mila euro lo Shakhtar ha dato il via libera per la partenza immediata.

Apprendistato in vista Col Gasp è così: Kovalenko è fuori dalla lista Champions perché lo studierà per sei mesi, perché lo farà crescere e c'è da scommettere che da qui all'estate non avrà grandi minuti. Non disperi, però. L'ucraino ne è già a conoscenza, anche perché della Dea ne ha parlato col suo ex compagno di squadra, Ruslan Malinovskyi. "Sì, abbiamo parlato molto prima di decidere. Mi ha raccontato com'è qua in generale e lui mi ha sempre parlato di tutto positivamente". Passo dopo passo, senza fretta. Come tutto, da sempre, nel progetto Atalanta.

Nome Viktor Kovalenko

Arriva da Shakhtar Donetsk

Squadra attuale Atalanta

Ruolo Trequartista