I volti nuovi - Dalla Promozione allo scippo Juve: Gatti è pronto per la A. Dall’estate

Per la Serie A dovrà aspettare, perché il futuro immediato di Federico Gatti sarà ancora la B, dove con la maglia del Frosinone si è conquistato l’attenzione dei club del massimo campionato. Fino a diventare addirittura di un’asta culminata sul fotofinish: sembrava fatta col Torino, l’inserimento della Juventus all’ultima ora ha portato al più classico degli scippi.

Dalla gavetta al vertice. Classe ’98, nonostante la giovane età Gatti ha già un percorso che parte decisamente dal basso. Dalla provincia piemontese, dove ha giocato tra Eccellenza, Promozione e Serie D fino alla chiamata della Pro Patria e poi appunto del Frosinone. Faceva il muratore per arrotondare, lo ha raccontato lui stesso. Poi ci ha creduto, ha aggiunto carattere alle innegabili qualità fisiche. Pericoloso anche sotto porta, senza esagerare coi voli pindarici per certi versi può rappresentare un erede di Chiellini, almeno per caratteristiche. Ma tempo al tempo.

Nome: Federico Gatti

Squadra di provenienza: Frosinone

Squadra attuale: Juventus

Contratto: 2026 (In prestito al Frosinone)