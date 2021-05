I voti alla Serie A - Benevento, solo in due sopra la sufficienza

Stagione sfortunata per il Benevento, che dopo un ottimo girone d'andata è incappato in una crisi senza fine nella seconda parte di stagione, vincendo una sola partita e precipitando in zona retrocessione, certificando la caduta in Serie B con un turno d'anticipo. I voti rispecchiano il rendimento della squadra, con Gaetano Letizia e Montipò a salvarsi e poi tutti sotto il 6. Di seguito le medie voto della squadra al termine del campionato.

Più del 50% di presenze a voto

6,11 LETIZIA

6,01 MONTIPO

5,95 HETEMAJ

5,90 IMPROTA

5,89 INSIGNE

5,88 SCHIATTARELLA

5,84 CAPRARI

5,84 BARBA

5,82 LAPADULA

5,82 GLIK

5,73 CALDIROLA

5,64 IONITA

5,63 TUIA

5,40 DEPAOLI

Meno del 50% di presenze a voto

5,97 VIOLA

5,81 IAGO FALQUE

5,72 TELLO

5,70 SAU

5,61 DABO

5,58 GAICH

5,58 MAGGIO

5,50 DI SERIO

5,50 FOULON

5,50 PASTINA

5,40 MONCINI

5,00 MANFREDINI