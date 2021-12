Il Giornale - Milan, con un solo acquisto niente rilancio in chiave scudetto

Dopo il pieno di insulti che Bakayoko ha subito dopo il match contro l'Udinese e viste le difficoltà di Pellegri ad imporsi tra le gerarchie offensive, oltre alle partenze per la Coppa d'Africa da parte di Kessie e Bennacer, Pioli avrebbe bisogno di un centrocampista e di un attaccante in vista del mercato di gennaio. Franco Ordine su Il Giornale scrive che in caso di un solo acquisto invernale: "diventerà evidente il messaggio ai naviganti: non c'è la voglia di rilanciare e scommettere sullo scudetto".