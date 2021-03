Il mercato dei grandi attaccanti: (quasi) tutti in discussione in casa Juve. E c'è l'idea Aguero

L'annuncio dell'addio di Sergio Aguero al Manchester City ha squarciato la tranquillità della sosta per le Nazionali. La decisione del Kun, di fatto, apre anticipatamente il prossimo mercato degli attaccanti. In estate infatti saranno tanti i top club desiderosi di rifarsi il look e contestualmente sono molti i bomber in cerca di una nuova collocazione.

Non solo CR7. Situazioni in divenire anche per Morata e Dybala - Ci Cristiano Ronaldo abbiamo scritto e detto più o meno tutto. Le tre eliminazioni precoci dalla Champions nei tre tentativi con la Juventus hanno e avranno un peso specifico importante sulle scelte future, del portoghese e del club. CR7 ha un altro anno di contratto con i bianconeri, ma ad oggi la sua permanenza non è certa. Le prossime settimane saranno decisive, in un senso o nell'altro. Insieme al portoghese, da capire e decifrare anche il futuro di Paulo Dybala, il grande assente della stagione bianconera. La Joya ha il contratto in scadenza nel 2022 e ad oggi non ci sono segnali di apertura verso il rinnovo. Inevitabile che la Juventus stia facendo dei ragionamenti in vista dell'estate, di fatto l'ultima vera occasione per vendere l'argentino in caso di prolungato stallo sul rinnovo. Quindi Alvaro Morata: la Juventus può riscattarlo subito con un assegno da 45 milioni, oppure pagarne altri 10 (dopo i primi 10) per prolungare il prestito. Ad oggi sembra questa la strada più percorribile, ma ogni ipotesi è aperta. Anche perché, bene o male, un giocatore da 55 milioni complessivi dovrebbe (teoricamente) essere un titolare senza sé e senza ma. Chiusura con la questione Kun Aguero: l'argentino è profilo che piace, l'unico ostacolo sarebbe l'altissimo ingaggio che un parametro zero del genere andrebbe a chiedere. Il decreto crescita può dare una mano, così come un aiuto potrebbe arrivare da alcune cessioni di giocatori con stipendi extralarge. Due nomi su tutti, Adrien Rabiot e Aaron Ramsey.