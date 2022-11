Il Messaggero - Rebus Karsdorp ma partirà con la Roma per il Giappone: tre squadre alla finestra

vedi letture

A sei giorni dalla sfuriata di Mourinho lo scenario sul futuro di Rick Karsdorp sembrerebbe definito: il giocatore avrebbe dato mandato al suo procuratore di cercare una nuova sistemazione in vista della seconda parte della stagione. In realtà - scrive oggi Il Messaggero - il mese e mezzo che manca all'inizio del mercato potrebbe cambiare gli scenari e guarire una frattura che al momento sembra insanabile. Karsdorp - si legge - partirà con la Roma per il Giappone (22-29 novembre), si allenerà con Mourinho e avrà modo di parlarci a mente fredda per chiarire la vicenda. Solo a quel punto Tiago Pinto capirà se dovrà trovargli una nuova sistemazione.

Juventus, Bologna e Feyenoord alla finestra.

La Juventus è interessata perché è alla ricerca di un'alternativa a Cuadrado e l'olandese potrebbe rappresentarne una low cost. L'ostacolo è la Roma che è disposta a trattare solo per la cessione definitiva. Sullo sfondo anche il Feyenoord e diversi club olandesi. Su di lui anche il Bologna.