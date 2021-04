Il punto della Ligue 1 - Il Lille rimane capolista, accorciano PSG, Monaco e Lione

Il Lille è ancora la capolista della Ligue ma la classifica si accorcia. La prima della classe pareggia 1-1 in casa con il Montpellier e vede avvicinarsi pericolosamente il PSG, dopo la vittoria in rimonta dei parigini contro il S. Etienne grazie al gol di Icardi al 95'. 3-0 secco del Monaco contro il Bordeaux con la classifica che si accorcia ulteriormente. Vince anche il Lione contro il Nantes grazie alla doppietta di Depay e consolida il quarto posto, a soli 4 punti dalla vetta. Bella vittoria esterna del Rennes, che supera 3-0 in trasferta l'Angers. Bella vittoria dell'Olympique Marsiglia che supera 3-2 in casa il Lorient. Vittoria d'orgoglio del Dijon fanalino di coda, che supera 2-0 il Nizza. Tanti i pareggi di giornata: 1-1 tra Nimes e Strasburgo, così come tra Brest e Lens. Senza emozioni forti invece lo 0-0 tra Reims e Metz.

La classifica dopo il 33° turno

Lille 70 punti, PSG 69, Monaco 68, Liona 64, Lens 58, Rennes 51, O. Marsiglia 49, Montpellier 47, Metz e Nizza 43, Angers e Reims 41, S. Etienne 39, Strasburgo e Brest 37, Bordeaux 36, Lorient 32, Nimes 31, Nantes 27, Dijon 18.

Le partite del 34° turno

Reims-Olympique Marsiglia

Saint-Étienne-Brest

Metz-PSG

Nizza-Montpellier

Lens-Nîmes

Lorient-Bordeaux

Strasburgo-Nantes

Rennes-Dijon

Angers-Monaco

Olympique Lione-Lille