Il punto sulla Ligue 1 - Lille, PSG, Lione e Monaco: quattro squadre in quattro punti

vedi letture

Continua la lotta furiosa in vetta alla classifica della Ligue 1. Ci sono quattro squadre nel giro di quattro punti. Sorridono PSG e Monaco, due mezzi passi falsi per Lilla e Lione. Il Lilla pareggia in casa per 1-1 contro lo Strasburgo e il PSG (ancora a segno Mbappé) ne approfitta portandosi a meno due. Spreca una buona chance il Lione che si fa rimontare dal Marsiglia: finisce 1-1 con Milik che risponde ad Ekambi. Il Monaco vince contro il Brest nel finale trascinato da Jovetic e Volland. Poi c'è il vuoto con il Metz che vince 2-1 contro il Bordeaux, mentre il Lens recupera due reti all'Angers (2-2). Pari a reti inviolate tra Reims e Montpellier, mentre il Lorient vince in ottica salvezza superando in rimonta il Saint-Etienne. Colpo esterno del Nizza sul Rennes.

Risultati

Rennes-Nizza 1-2 (19' rig. Gouiri, 39' Terrier, 58' Daniliuc)

Bordeaux-Metz 1-2 (14’ Kalu, 72’ Delaine, 90’+1’ Wagner)

Digione-Paris Saint Germain 0-4 (6' Kean, 32' rig., 51' Mbappé, 82' Danilo Pereira)

Monaco-Brest 2-0 (76' Jovetic, 90' Volland)

Angers-Lens 2-2 (5' Diony, 10' rig. Mangani, 22' Clauss, 90'+2' Kalimuendo)

Lorient-Saint Etiennen 2-1 (14' Moukoudi, 66', 86' Lauriente)

Nimes-Nantes 1-1 (27' Blas, 76' Kone)

Stade de Reims-Montpellier 0-0

Lilla-Strasburgo 1-1 (36' Ajorque, 86' Fonte)

Marsiglia-Lione 1-1 (21’ Ekambi, 44’ rig. Milik)

Classifica

Lilla 59

Paris Saint-Germain 57

Lione 56

Monaco 55

Metz 41

Lens 41

Montpellier 39

Marsiglia 39*

Rennes 38*

Angers 36

Bordeaux 33

Nizza 32

Brest 31

Stade de Reims 31

Saint-Etienne 30

Strasburgo 30

Lorient 26

Nimes 25

Nantes 24

Digione 15

*una partita in meno