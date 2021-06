Il Sole 24 Ore - Juventus, ipotesi aumento di capitale: le cifre al vaglio da Exor

vedi letture

In arrivo forze fresche per la casse della Juventus? Secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, inizierebbe a circolare nell'ambiente delle banche d'affari l’indiscrezione che vedrebbe il club bianconero ad effettuare un aumento di capitale, nonostante - va precisato - non sarebbe stato avviato alcun processo. L'emergenza Covid e i bilanci in passivo degli ultimi anni avrebbe portato Exor, holding della famiglia Agnelli-Elkann che controlla la società piemontese - a valutare la situazione.

Le cifre - Non è ancora possibile stabilire a quanto possa ammontare la cifra esatta anche se si potrebbe parlare di un valore fra i 300 e i 400 milioni di euro. I conti della società bianconera del primo semestre hanno visto ricavi per 258, 3 milioni di euro, in calo rispetto alla stagione 2019/2020 quando furono di 322,3 milioni. In leggero aumento i costi che raggiungono quota 263,4 milioni di euro dai 260 milioni dell’esercizio precedente mentre le perdite sono passate dai 50,3 milioni di euro del 2019/2020 ai 113,7 milioni di quest’anno.