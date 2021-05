Il Sole 24 ore: la Lega Serie A sapeva della Superlega dal 16 febbraio. C'è il verbale

Il caos Superlega continua a tenere banco nel mondo del calcio. il tentativo da parte di 12 club di istituire un campionato d'élite in Europa è fallito anche a causa dell'effetto sorpresa. In tanti sono sembrati all'oscuro delle trame tessute da Andrea Agnelli, Florentino Perez e gli altri proprietari, ma la realtà è diversa. Come riporta Il Sole 24 ore, in Lega si era discusso del progetto: "Nessun golpe. Niente riunioni carbonare. Il Consiglio della Lega di Serie A ha discusso lo scorso 16 febbraio - due mesi prima dei comunicati stampa che ne hanno annunciato urbi et orbi la nascita ufficiale - del progetto di Superlega raffrontandolo con quello della Superchampions. E con ogni probabilità analoghe discussione stavano avvenendo in Premier League, Bundesliga e Liga, come si evince dal verbale riservato di quella riunione che Il Sole 24 Ore è riuscito a visionare".