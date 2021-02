Il Sole 24 Ore - Offerta di Bc Partners a Suning per la maggioranza quasi totalitaria dell'Inter

Il Sole 24 Ore svela come sia sul tavolo di Suning l'offerta di Bc Partners per l'acquisto della maggioranza quasi totalitaria dell'Inter. La proposta è arrivata quando in Cina era quasi mattina: l'offerta comprende garanzie e aggiustamenti decisi con cortopartner e advisor. Non ci sono ancora risposte da parte della famiglia Zhang: il nodo è la valutazione, perché nelle ultime settimane si parlava di una proposta da 750 milioni che comprendevano 400 di debito, ma è una proposta troppo bassa, con le trattative che si sembrano concluse. Dopo l'acquisizione servirà un aumento di capitale di 200 milioni entro fine anno per le esigenze finanziarie.

Sempre Il Sole 24 Ore parla di una cordata americana del gruppo Fortress e del fondo Mubadala, più il fondo scandinavo Eqt, ma nessuno di questi ha avviuato una due diligence.