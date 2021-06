Il Tempo - Lazio, dopo la firma di Sarri il sogno è portare Insigne nella Capitale

Secondo quanto afferma Il Tempo, il sogno della Lazio targata Sarri sarebbe quello di ricomporre la coppia Immobile-Insigne che a Pescara ha dato spettacolo sotto il segno di Zeman. Strappare il capitano azzurro alla sua squadra del cuore non è certo compito facile, ma col rinnovo in stallo e il contratto in scadenza nel 2022, la questione diventa più percorribile. Ovviamente servirebbe l'addio di un big, con Correa che potrebbe partire per 50 milioni di euro.