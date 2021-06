tmw Lazio, da Insigne a Boateng: gli obiettivi di Sarri per la sua rivoluzione. Un big può partire

Se Maurizio Sarri diventerà l’allenatore della Lazio non è ancora dato saperlo. Bisognerà attendere ancora qualche giorno per il confronto definitivo dopo che anche ieri c’è stato un contatto sulle strategie tecniche. L’intesa economica c’è, manca quella di natura tecnica. Perché affidare la panchina a Sarri comporterebbe uno stravolgimento importante a cominciare dal modulo, che sia 4-3-3 o 4-3-1-2. Il sacrificabile sul mercato per Sarri, dinanzi ad un’offerta importante, potrebbe essere Milinkovic Savic.

Le richieste in entrata invece corrispondono ai nomi di Lorenzo Insigne (scadenza 2022) e Nikola Maksimovic, in scadenza col Napoli. Oltre a Jerome Boateng (svincolato), per il quale c’è una trattativa in corso, ed Emerson Palmieri, in uscita dal Chelsea. Lazio al lavoro, per decidere a chi affidare la panchina e soprattutto se affondare il colpo finale per Sarri (domani può essere un giorno importante in un senso o nell’altro). L’alternativa potrebbe essere rappresentata da Vitor Pereira, che ha avuto un confronto diretto col ds Igli Tare. Lotito sfoglia la margherita, a caccia del dopo Inzaghi. E intanto Sarri avanza le sue richieste...