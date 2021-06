Il Tirreno - Politano out dall'Italia scelta che fa arrabbiare. Berna, questione di feeling

Nel pezzo firmato dal nostro editorialista Enzo Bucchioni su Il Tirreno, si parla delle scelte che Mancini ha fatto in vista del prossimo Europeo e soprattutto dell'esclusione di Matteo Politano che "fa proprio arrabbiare" visto ciò che aveva mostrato in stagione con il Napoli. "Come si fa a convocare Bernardeschi e lasciar fuori Politano?" è la domanda nazionalpopolare riportata dal quotidiano: "Questione di feeling, si dice in questi casi. E se nella Juve fatico a ricordare una partita di Bernardeschi da Bernardeschi, in nazionale da quando c'è Mancini ha sempre fatto bene".