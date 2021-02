L'Equipe ai piedi del nuovo campione del calcio mondiale: "Olé Mbappé"

vedi letture

L'Equipe oggi in edicola celebra il nuovo grande campione del calcio internazionale. "Olé Mbappé". Autore di una grande prestazione, di una tripletta, quella di ieri è stata la sua miglior gara in assoluto con la maglia parigina in Europa. Ieri nell'arena di Lionel Messi, ha risposto alle aspettative in mondovisione. E' il suo biglietto da visita, il suo grido al mondo. Mbappé è degno di stare coi grandi del calcio internazionale.