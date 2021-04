La Provence: Strootman rinato nel Genoa. Tornerà a Marsiglia ma solo di passaggio

vedi letture

Kevin Strootman non proseguirà nella sua avventura con la maglia del Genoa. Troppo alto l'ingaggio percepito dal centrocampista olandese (4,5 milioni di euro), che tornerà quindi a Marsiglia, dove potrebbe essere solo di passaggio. Come riporta La Provence, infatti, le sue ottime prestazioni in Liguria lo hanno rivalutato e questo potrebbe portare diversi club ad interessarsi a lui in estate. Musica per le orecchie di Pablo Longoria, che spera di liberarsi di un peso (economico) non indifferente.