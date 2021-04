La Stampa - Juventus, Pirlo esonerato in caso di ko a Udine. Tudor al suo posto

Nel caso ci clamoroso ko a Udine contro i bianconeri di Gotti, la Juventus sarebbe pronta a esonerare in anticipo Andrea Pirlo per consegnare la panchina nelle mani di Igor Tudor. Una vera e propria mossa della disperazione per salvare il salvabile e provare a conquistare la Champions in extremis. A riportarlo è La Stampa.