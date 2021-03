Le grandi scadenze: Depay e il miele con Garcia. Basterà per respingere le big?

vedi letture

Memphis Depay era uno dei sogni d'attacco del Milan ed è stato trattato dal Barcellona salvo poi non trovare l'intesa con l'Olympique Lione. Da allora, però, la punta olandese non ha trovato la quadra con il club di Aulas e resta uno dei grandi prezzi pregiati in scadenza nell'estate che verrà. L'addio sarà certo? O ci sono ancora margini per trovare l'intesa e restare ancora alla corte di Rudi Garcia?

I messaggi d'amore con Garcia Lo stesso Depay ha parlato del suo tecnico all'OL riservandogli parole speciali. “Onestamente penso che se Rudi fosse arrivato prima, avrei potuto fare molto meglio. Mi dà tanta fiducia, tanta responsabilità. Mi fa venire voglia di lottare per lui, di dare il massimo. Forse prima c'era una mancanza di fiducia, di dialogo. Non sto denigrando Bruno Genesio: è un bravo allenatore, che ha fatto un buon lavoro e conosce il calcio. Ma a volte abbiamo avuto divergenze sul nostro modo di vedere il calcio. Oggi sono più importante per la squadra, i miei numeri sono migliori". Immediata la risposta dell'ex mister della Roma: “Memphis è un giocatore straordinario, spero che sarà ancora con noi nella prossima stagione. È uno dei migliori giocatori nel mondo, la sua assenza farà capire quanto è importante. Ha ancora margini di miglioramento, ovviamente, ma ha bisogno di onestà, fiducia, che gli vengano date delle responsabilità. Potrebbe essere un grande capitano nel Lione".

Quale futuro? L'attaccante olandese del Lione, già cercato dal Barcellona di Koeman nelle ultime due sessioni di mercato, sarà al centro di una lotta di mercato in estate. Oltre al club catalano e alla Juventus, sulla punta ci sono anche Liverpool e Manchester United. In Francia piace al Paris Saint-Germain ed è da capire se qualche altra big italiana, magari di nuovo il Milan, si farà sotto. Oppure il miele con Garcia riuscirà ad addolcire Memphis e a convincerlo a restare?