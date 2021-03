Le grandi scadenze: Giroud tra i nomi più attesi. Ha dato priorità alla Serie A

Tra i grandi giocatori in scadenza in estate c'è senza alcun dubbio Olivier Giroud. Il francese sembra stavolta al passo d'addio al Chelsea, dopo una lunga avventura ricca di successi, trofei e soddisfazioni. Alla porta dell'entourage del trentaquattrenne di Chambéry sono arrivati a bussare da ogni latitudine in Europa e non soltanto. Però dopo lunghi corteggiamenti, Giroud sembra tentato dall'esperienza italiana e avrebbe dato proprio la sua priorità ad un'avventura in Serie A.

Da big A Londra dal 2012, prima all'Arsenal e poi al Chelsea, ha 106 partite con 44 gol con la Francia e sarà un protagonista anche all'Europeo con Didier Deschamps. Ogni allenatore che ha avuto in carriera lo ha considerato decisivo nelle gare pesanti e per questo il suo appeal è rimasto immutato nonostante la carta d'identità. Dove puà andare in Italia? Chiaramente in una big. Ci sono Juventus, Inter, Milan e Roma alla finestra, con le prime discussioni già iniziate. E con la grande tentazione italiana di Giroud che stavolta potrebbe diventare realtà.