Le grandi scadenze: Lionel Messi, tra il progetto Laporta e i sogni del PSG

Il più grande calciatore della storia del calcio in scadenza è Lionel Messi. Questo è l'anno, questa è l'estate: ahora o nunca, ora o mai più. La Pulga aveva rotto col Barcellona di Josep Bartomeu ma adesso la storia è cambiata. Nuova presidenza, di Joan Laporta, e nuova dirigenza a lui decisamente più affine. Il problema sono le cifre che sono state diffuse dal giornale El Mundo nelle scorse settimane: fino a 555.237.619 euro, più di mezzo miliardo, ben 139 milioni a stagione lordi, ai quali vanno aggiunti i 115 di bonus alla firma e altri 80 di bonus fedeltà. Dire addio a Messi vorrebbe dire far respirare le casse di un club che finanziariamente sta vivendo stagioni complicatissime. Però farlo partire sarebbe un boomerang per Laporta, dopo la campagna elettorale incentrata su di lui.

Messi a vita II nuovo presidente blaugrana è pronto a mettere sotto contratto a vita l'argentino, che chiuderebbe quindi la carriera da calciatore in Catalogna per poi continuare la sua avventura al Barcellona in altre vesti. Al momento non ci sono annunci in vista, ma presto potrebbe andare in scena un incontro tra le parti per iniziare a preparare il terreno. "Sono arrivato per prendere decisioni, come convincere Leo a restare, e approfitto del fatto che sia qui per dirglielo, anche se lo sa già". Nel suo discorso di presentazione, Laporta si è rivolto direttamente a Messi, mentre le telecamere di Barca TV zoommavano proprio sulla Pulga che ascoltava. E annuiva. "Conosci l'amore che ho per te e faremo tutto il possibile affinché tu continui qui. Lo sai che non puoi andartene, Leo. Se avessimo uno stadio pieno, non andresti via sicuramente. Quel che farai andrà bene ma proveremo a convincerti. Sai quanto ti amo".

Il PSG lo sogna Nasser Al-Khelaifi vuole comporre un tridente da sogno. Anche fosse per un solo anno, anche fosse per una sola stagione. Il brand sportivo che è balzato in testa alle vendite globali con Jordan sul petto, con Neymar e Kylian Mbappé sulle spalle, vuole andare all-in. Nessuno, dall'inizio del millennio, è cresciuto come il PSG. Chiaro: portare Messi all'ombra della Tour Eiffel sarebbe un dispendio di petroldollari doloroso anche per i qatarioti. E non è da escludere che potrebbe a quel punto esserci anche un gran sacrificato, sull'altare del progetto del futuro, di nome Mbappé. Per Neymar il rinnovo va avanti e Messi è il pallino di Al-Khelaifi. Avrebbe una logica in quanto a progetto e futuro? No. Però ai sogni non si comanda.