Le grandi scadenze: Lucas Vazquez al passo d'addio al Madrid. Col Bayern in pole

Adios Lucas Vazquez: l'esterno è sempre più lontano dal Real Madrid. Il laterale spagnolo starebbe già studiando le offerte ricevute da altri club. L'ultimo summit tra il suo agente e il Madrid non ha avuto infatti esito positivo, tanto che il classe '91 oggi viene dato come (quasi) sicuro partente a parametro zero durante la prossima estate. Sul giocatore ci sono anche Milan e Juventus ma Vazquez piace anche in Inghilterra: in Premier League: l'Everton di Carlo Ancelotti e soprattutto il Leeds di Marcelo Bielsa sembrano apprezzare molto il polivalente spagnolo.

Bayern avanti C'è però una candidata che sembra prima nella lista per Vazquez, il cui futuro alle Merengues pare segnato. Si tratta del Bayern Monaco: il club bavarese sarebbe addirittura già passato in prima fila e starebbe trattando direttamente con i rappresentanti dello spagnolo, il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno. Da Madrid continuano a non arrivare segnali sul rinnovo e così il club campione d'Europa in carica si sarebbe mosso con decisione.