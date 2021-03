Le pagelle di Calhanoglu - Incolore e poco aggressivo. Ma c'è anche una sufficienza

Non è ancora al meglio e si vede, ma le valutazioni sulla partita di Hakan Calhanoglu contro il Manchester United sono decisamente diverse sui vari quotidiani. Per TMW la sua gara vale 5, voto che ritroviamo anche sulla Gazzetta che spiega: "Incolore nei passaggi, poco aggressivo, ha anche la colpa di non aver sfruttato due occasioni d'oro nel primo tempo". Per il Corriere dello Sport è da 6, "in ripresa sotto tutti i punti di vista". Corriere della Sera e Repubblica invece lo bocciano: 5 per il primo ("dopo virus e infortuni non è più lui"), addirittura 4,5 per il secondo.

Le pagelle di Calhanoglu

TMW - 5

La Gazzetta dello Sport - 5

Corriere dello Sport - 6

Tuttosport - 5,5

Corriere della Sera - 5

la Repubblica - 4,5