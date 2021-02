Le pagelle di Haaland: di un altro pianeta, è dominante. Voti altissimi

Come può un centravanti avere una tale precisione, forza fisica, velocità e freddezza a solamente vent'anni? Citofonare Erling Braut Haaland, probabilmente il migliore centravanti in circolazione, con una clausola rescissoria da 75 milioni di euro che si attiverà solamente nel 2022. Sicuramente in estate ci sarà l'assalto del Chelsea, già intenzionato a metterlo sotto i riflettori. Sembra davvero derivante da un mondo differente, perché oltre a segnare serve a Dahoud l'assist per l'1-1. È anche elegante.

TMW: 8

Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 8,5