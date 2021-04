Le pagelle di Alex Sandro - L'eroe che non ti aspetti: via la copia scialba, riecco l'originale

Evidentemente l’originale ha finalmente sostituito la scialba copia dell'ultimo (abbondante) periodo. Il trascinatore che proprio non ti aspetti, contro il Parma Alex Sandro ara la fascia e segna una doppietta per certi versi storica. "Sembra tornato quello dei bei tempi e cancella la deviazione sfortunata di Bergamo con la prima doppietta in bianconero: stop e tiro di sinistro da manuale e zuccata vincente. Una serata da top", è l'analisi de La Gazzetta dello Sport di questa mattina sulla prova da 7,5-8 in pagella del laterale della Juventus. "Controlla Man, soprattutto controlla alla perfezione la sponda di De Ligt per poi trovare il bolide che vale l'1-1 prima dell'intervallo. E a inizio ripresa è al posto giusto al momento giusto. L'eroe che non ti aspetti è lui", scrive invece il Corriere dello Sport. Alex Sandro man of the match a sorpresa, dunque, con la speranza che questa svolta sia accompagnata dalla continuità di rendimento.

TMW: 8

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 7,5