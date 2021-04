Le pagelle di Arslan: l'uomo del match, ma alla rovescia. Regala un rigore dal nulla

Il peggiore in campo di Udinese-Torino Tolgay Arslan. Dopo una buona gara in mediana, commette un fallo ingenuo in area su Belotti portando al rigore che sblocca il match. Voto 4,5 per La Gazzetta dello Sport, per la quale è "l'uomo del match, ma alla rovescia". Stesso voto da Tuttosport: "Grigio fino al nero pece del rigore, che regala dal nulla abbattendo Belotti". Mezzo punto in più da noi di TMW, dal Corriere dello Sport e dal Corriere della Sera.

I VOTI DI ARSLAN

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 4,5