Le pagelle di Barrow - Riporta sulla terra la Lazio con una prova da 8 in pagella: Musa è tornato

"Gol strepitoso, due assist calibrati, un occhio a Leiva, croccantezza. E più di fronte alla porta: era ora". Così, come scrive stamane La Gazzetta dello Sport, Musa Barrow ha (ri)conquistato Bologna e le prime pagine nazionali, affossando al contempo la Lazio di Maurizio Sarri subito dopo le gioie del derby. "Firma il gol dalla sua mattonella preferita, ed è un grande gol, calcia l'angolo dal quale nasce il 2-0 di Theate. Sfiora il gol a inizio secondo tempo, inventa una palla da favola per il 3-0 di Hickey. Per il Bologna e Sinisa è bello sapere che Musa è tornato", scrive sul giovane attaccante ex Atalanta il Corriere dello Sport. "Un assist e un gol come ai tempi belli, cioè quando arrivò. Ci mette lo zampino anche sul gol di Hickey. Si rilancia. Standing ovation all'uscita", è la chiosa meritata di Tuttosport.

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 7,5

BolognaNews: 8