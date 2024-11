Le pagelle di Belahyane: contro l'Inter (che lo segue) non fa una gran figura

Il nome di Reda Belahyane circola da giorni in casa Inter, come possibile alternativa a Calhanoglu in regia e magari in futuro suo successore. Detto che la prova di ieri del Verona contro i nerazzurri è stata disastrosa nel suo complesso, certamente il centrocampista non ha sfruttato al meglio tale occasione per mostrare tutte le sue qualità agli attenti occhi della dirigenza interista.

Abbondano le insufficienze, come è normale che sia. La valutazione più severa è il 4 dato da La Gazzetta dello Sport: "Risucchiato nei gorghi interisti tra centrocampo e trequarti, sparisce dalla regia. Fa una bella cosa nella ripresa, dribbla qualcuno e se ne va, ma si era sul 5-0...".

Per il resto tanti 5, tra cui quello dato da TMW: "L'Inter lo osserva con occhio interessato, tolta una bella veronica nello stretto però fa una fatica immane a gestire il possesso". Simili i giudizi del Corriere dello Sport ("Solo un numero degno del suo livello a fine primo tempo") e di Tuttosport ("Un numero da prestigiatore a fine primo tempo non lo salva dalla bocciatura"). Avrà tempo per rifarsi.

Le pagelle di Reda Belahyane

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 4

Il Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Il Corriere della Sera: 5

La Repubblica: 5