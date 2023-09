Le pagelle di Berardi: gol bellissimo, assist geniale. Ma era da rosso

Domenico Berardi festeggia al meglio la partita numero 300 in Serie A, guidando il Sassuolo al 4-2 sulla Juventus, proprio contro la squadra dove poteva e forse voleva trasferirsi in estate. Il capitano è tra i migliori in campo nella squadra di Dionisi, anche se divide i quotidiani sportivi in edicola oggi, con una forbice molto ampia nei voti in pagella dovuta anche all'espulsione sfiorata per un intervento molto duro ai danni di Bremer.

I COMMENTI. Il voto più basso è il 6,5 de La Gazzetta dello Sport: "Il gol è bellissimo per senso della posizione e precisione. La sua continuità per 90’ sfianca la Juve. Poi quel fallo da 'rosso' su Bremer e certe scene: ma perché?". Si vola a 8 sulle pagine di Tuttosport: "Cestina una ripartenza come prova generale, poi segna e offre un pallone geniale a Laurienté nella ripresa". Nel mezzo, il 7 del Corriere dello Sport, che torna sull'episodio controverso: "Il gol lo esalta, forse troppo. Gran palla per Laurienté. Un voto in meno per l’intervento su Bremer: era da rosso e avrebbe potuto lasciare il Sassuolo in 10".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 8

SassuoloNews: 7,5