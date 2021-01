Le pagelle di Bernardeschi - Non è possibile spiegarsi i suoi errori senza ricorrere a Freud

vedi letture

Per qualcuno è da 6, per altri da 4,5. Prova a dir poco contrastante e contraddittoria, quella di Federico Bernardeschi contro il Bologna. Schierato esterno a centrocampo al posto di Chiesa, l'ex Fiorentina non partiva titolare dal 21 novembre e non è sicuramente riuscito a sfruttare appieno l'occasione. "Non è possibile spiegarsi gol sbagliati (un tiro alto, uno sul portiere), appoggi facili e altro senza ricorrere a Freud. Ma il vero Berna non è questo", è difatti la severa analisi de La Gazzetta dello Sport di oggi sulla prova considerata assai deludente del jolly bianconero (4,5 in pagella). "A sinistra si vede che ha voglia, ma sbaglia un gol quasi fatto che avrebbe dato il 2-0 prima del riposo. Un passo indietro rispetto alla Supercoppa", conferma il Corriere dello Sport dando 5 al talento toscano. Bernardeschi, insomma, sembra aver davvero smarrito se stesso.

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

TuttoJuve: 5,5