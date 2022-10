Le pagelle di Bonucci: dalla panchina di Monza a playmaker della difesa

Dalla panchina nel ko di Monza, alla vittoria da protagonista contro il Bologna. Leonardo Bonucci è stato uno dei migliori in campo ieri sera allo Stadium. 6,5 il voto che troviamo sul Corriere dello Sport: "Bene, sempre al posto giusto, non sbaglia praticamente niente. Ma davanti è come se non avesse praticamente nessuno". Stesso voto da La Gazzetta dello Sport: "Dalla panchina di Monza a playmaker della difesa. Si divide tra interventi difensivi e lanci, sicuro e attento, partecipa all'arrembaggio nell'azione del 3-0 targato Milik".

Voto 6 nelle pagelle di TMW: "Nel mirino della critica anche appena prima della gara, nella serata risponde presente a cospetto di un attacco tutt'altro che spumeggiante".

TMW: 6

Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

TuttoJuve.com: 6