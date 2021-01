Le pagelle di Borja Mayoral: in questo momento meglio di Dzeko (che però è un'altra cosa)

Alla prima occasione punisce lo Spezia sfruttando al meglio un assist di Pellegrini. Nella ripresa, come se non bastasse, trova anche la sua doppietta personale iniziando e concludendo l’azione. Terza doppietta per Borja Mayoral, la cui prima stagione in Italia sta prendendo una bella piega. Per La Gazzetta dello Sport (voto 7,5) "Dzeko è un'altra cosa, ma non è solo la doppietta a certificare le qualità dello spagnolo". Mezzo voto in più dal Corriere dello Sport, che invece scrive che "L'epurato Dzeko sorride in tribuna, ma in questo momento Mayoral è molto meglio". "Difficile dire se può essere il titolare di una squadra top ma in ogni caso si è meritato una chance", evidenza il Corriere della Sera.

I VOTI DI BORJA MAYORAL

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 8

Corriere della Sera: 7,5

Tuttosport: 7