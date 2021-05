Le pagelle di Brahim Diaz: in stato di grazia, Torino gli porta bene. Il Milan deve tenerlo

Due gol in quattro giorni nella stessa città. Torino porta bene a Brahim Diaz, che dà continuità alla splendida prestazione offerta contro la Juventus affossando anche i granata insieme ai suoi compagni di squadra. Il folletto spagnolo è "imprendibile e delizioso", come sottolinea la Gazzetta dello Sport. Un finale di stagione in crescendo, un vero e proprio stato di grazia che potrebbe valergli la riconferma, come chiede a gran voce MilanNews: "È un giocatore meraviglioso, i rossoneri devono trattenerlo". Anche Pioli la pensa così, l'abbraccio affettuoso dello Stadium e quello di ieri dopo il cambio lo testimoniano.

Tuttomercatoweb.com 8

La Gazzetta dello Sport 7,5

Corriere dello Sport 7,5

Tuttosport 7

MilanNews 8,5