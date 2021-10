Le pagelle di Castillejo: quasi ai margini del progetto, lo rilancia con una notte da eroe

vedi letture

E' Samu Castillejo il migliore in campo di Milan-Hellas Verona: entra nella ripresa e cambia completamente la partita, conquistando un rigore e causando l'autogol del 3-2. "Quasi ai margini del progetto, lo rilancia con una notte da eroe", scrive La Gazzetta dello Sport assegnandogli un 7 in pagella. Mezzo punto in più dal Corriere dello Sport, mentre Tuttosport si accoda alla Rosea: "L'uomo che doveva partire fino all'ultimo giorno di mercato dà la svolta".

I VOTI DI CASTILLEJO

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7