Le pagelle di Cataldi - Al Via del Mare sale in cattedra il professore

Game, set, match: la Fiorentina spazza via il Lecce al Via del Mare, 6-0 il punteggio finale per i viola. Il migliore in campo? Il professor Danilo Cataldi, autore di una doppietta. Per La Gazzetta dello Sport l'ex Lazio merita 8 in pagella: "Il primo gol in corsa è una perla, la punizione un gioiello. Ma lancia bene 6 volte e gioca 109 palloni. Che riscossa". Stesso voto dal Corriere dello Sport: "Giornata super. Non bastasse la sicurezza e la precisione con cui dirige il gioco, segna una doppietta d’autore (la prima in carriera), il secondo su punizione (quarto in carriera)".

Voto 8 anche dal portale specializzato Firenzeviola.it: "Grande merito nello sbloccare il match dopo una ventina di minuti e pure nello spedire in area il pallone che poi Colpani metterà dentro per il 2-0. Conferma la giornata di grazia concedendo il bis su punizione". Stesso voto nelle pagelle targate TMW: "Al Via del Mare sale in cattedra il professore: aperte le danze di destro dal limite, fa il bis su punizione. Nel mentre dirige ogni azione".

I VOTI

TuttoMercatoWeb.com: 8

Gazzetta dello Sport: 8

Tuttosport: 7,5

Corriere dello Sport: 8

Corriere della Sera: 8

Firenzeviola.it 8