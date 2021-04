Le pagelle di Conte: non piacerà agli esteti, ma ha fatto diventare vincente l'Inter

La sua Inter assomiglia sempre più ad una macchina perfetta. 10 vittorie nelle prime 10 del girone di ritorno sono un record a livello italiano nell'era dei 3 punti e gran parte del merito va proprio ad Antonio Conte. Quello di ieri contro il Sassuolo è l'ennesimo strappo verso lo Scudetto, probabilmente quello decisivo. "La strada scelta per arrivarci farà storcere il naso agli esteti", scrive la Gazzetta dello Sport. Ma in fin dei conti ha trasmesso ai suoi il senso della vittoria. Il Corriere dello Sport parla di "tricolore sicuro", invitando a ripassare in altro momento per il bel gioco. Tuttosport è più tagliente e scrive di un'Inter "brutta, sporca ma vincente", mentre per il Corriere della Sera i nerazzurri oramai sanno vincere col pilota automatico.

Le pagelle di Conte

TMW - 6,5

Gazzetta dello Sport - 6,5

Corriere dello Sport - 7

Tuttosport - 6

la Repubblica - 7

Corriere della Sera - 7