Le pagelle di Conte - Non poteva trovare modo migliore per arrivare al derby. Primo della classe

Se l'Inter ieri sera è volata in vetta alla classifica, il merito è suo. Mister Antonio Conte ha completamente indovinato l'undici iniziale, ha dato fiducia a Eriksen e il danese l'ha ripagato con una prestazione eccellente. Senza contare l'ottima prova a livello difensivo dei suoi nerazzurri. "L'ha messa giù come l'aveva studiata, squadra bassa e stretta per non concedere spazi in ampiezza e in profondità alla Lazio. L'Inter è lo specchio della sua voglia di vincere e dei giocatori che hanno mandato giù a memoria il suo vocabolario", sottolinea La Gazzetta dello Sport di oggi. "Si prende il primo posto in classifica azzeccando tutte le mosse. Mentalità da grande, difesa di ferro, atteggiamento tattico perfetto e bomber ritrovati: modo migliore per arrivare al derby Conte non poteva trovarlo", sentenzia invece il Corriere dello Sport. Per il tecnico della Beneamata, questa mattina, voti tra il 7 e l'8 in pagella. Come dargli meno?

TMW: 8

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 7,5

FcInterNews: 7